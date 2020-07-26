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    Sivas'ta doğalgaz borusu patladı

    Altyapı çalışması sırasında patlayan doğalgaz borusuna, ekipler tarafından müdahale edildi.
    • AA
    • 26.07.2020 - 16:33
    • Güncelleme : 26.07.2020 - 16:33
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    Sivas'ta doğalgaz borusu patladı

    Sivas'ın Akdeğirmen Mahallesi'ne bağlı Vali Varinli Caddesi'nde, altyapı işini yürüten taşeron firmaya ait makinesi doğalgaz borusuna zarar verdi.

    EKİPLER MÜDAHALE ETTİ

    Görevlilerin bildirmesi üzerine olay yerine gelen polis trafiği kesti, doğalgaz ekipleri de hatta gaz akışı sağlayan vanayı kapattı. Bölgede yoğun gaz kokusu oluşurken, vatandaşların caddeye girişine izin verilmedi. Hattaki hasarın giderilmesi için çalışmalar sürüyo

    Aynı bölgede önceki gün de çalışma sırasında doğalgaz boru hattında patlama meydana geldiği öğrenildi.

    Sivas'ta doğalgaz borusu patladı ViDEO

    Sivas'ta doğalgaz borusu patladı #1

    Sivas'ta doğalgaz borusu patladı #2

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