Altyapı çalışması sırasında patlayan doğalgaz borusuna, ekipler tarafından müdahale edildi.

Sivas'ın Akdeğirmen Mahallesi'ne bağlı Vali Varinli Caddesi'nde, altyapı işini yürüten taşeron firmaya ait iş makinesi doğalgaz borusuna zarar verdi.

EKİPLER MÜDAHALE ETTİ

Görevlilerin bildirmesi üzerine olay yerine gelen polis trafiği kesti, doğalgaz ekipleri de hatta gaz akışı sağlayan vanayı kapattı. Bölgede yoğun gaz kokusu oluşurken, vatandaşların caddeye girişine izin verilmedi. Hattaki hasarın giderilmesi için çalışmalar sürüyo

Aynı bölgede önceki gün de çalışma sırasında doğalgaz boru hattında patlama meydana geldiği öğrenildi.

Sivas'ta doğalgaz borusu patladı ViDEO