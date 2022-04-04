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    Sivas'ta doğalgaz patlaması: 3 yaralı

    Bir apartmanın giriş katındaki dairede doğal gaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada aynı aileden 3 kişi yaralandı.
    • AA
    • 04.04.2022 - 03:43
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    Sivas'ta doğalgaz patlaması: 3 yaralı

     

    Fatih Mahallesi 3. Sokak'taki bir apartmanın giriş katındaki evde doğal gaz sıkışması sonucu patlama oldu.

    İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis, AFAD ve doğal gaz firmasının ekipleri sevk edildi.

    3 KİŞİ YARALANDI

    Patlamada yaralanan Turan (42) ile babası Abdi (82) ve annesi İnmi Kaya (74), ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

    Sivas ta doğalgaz patlaması: 3 yaralı #1

    Yaralılardan Turan Kaya'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

    Patlama nedeniyle giriş kattaki evde büyük çapta hasar oluştu.

    Sivas ta doğalgaz patlaması: 3 yaralı #2

    Sivas ta doğalgaz patlaması: 3 yaralı #3

    Sivas ta doğalgaz patlaması: 3 yaralı #4

    Sivas ta doğalgaz patlaması: 3 yaralı #5

    Sivas ta doğalgaz patlaması: 3 yaralı #6

    Sivas ta doğalgaz patlaması: 3 yaralı #7

    Sivas ta doğalgaz patlaması: 3 yaralı #8

    Sivas ta doğalgaz patlaması: 3 yaralı #9

     


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