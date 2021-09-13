Sivas’ta domuzlar tarlaları talan etti, avcılar nöbet tuttu

Yıldızeli ilçesinde Mumcuçiftliği köy sakinleri, tarlalarına dadanıp ürünlerine zarar veren domuz sürülerinden kurtulmak için domuz avcıları ile irtibata geçti. Avcılar, 1 günde 6 domuz avladı.

Sivas’ın Yıldızeli ilçesinde, geçimlerini mısır üretiminden sağlayan Mumcuçiftliği köyü sakinleri, hasat için gün sayarken tarlalarına domuzlar dadandı.

Yüzlerce dönümlük arazide yapılan tarıma zarar veren sürü halindeki domuzlar, köy sakinlerini büyük maddi zarara uğrattı.

Çiftçiler çareyi, Tokat’ta faaliyet gösteren ‘Tokat Kemer Domuz Avcıları’ ile irtibata geçmekte buldu.

GPS İLE TAKİP

Yaklaşık 10 avcı ve 4 av köpeğinden oluşan ekip, sabah erken saatlerde köye gelerek çalışmalara başladı.

Mısır tarlalarına giren av köpekleri domuzları kovalarken, avcılar da köpeklere yerleştirdikleri GPS ile onları takip etti.

3 YARALI DOMUZ KAÇTI

Dakikalarca nöbet tutan avcılar, ortaya çıkan yaban domuzlarını öldürdü.

Öğle saatlerine kadar 6 domuzu etkisiz hale getiren avcılar, yaraladıkları 3 domuzu ellerinden kaçırdı.

“MISIRDA, PANCARDA, PATATESTE MAĞDURİYET ÇOKMUŞ”

Avcı Salih Sığırcıer, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Bugün domuz avına geldik. Güzel geçiyor avımız, arkadaşlarla beraber büyük azılı bir domuz vurduk. Burada köylülerin mısırda, pancarda, patateste mağduriyeti çokmuş, bizi davet ettiler, ‘Gelir misiniz’ dediler. Bizde Tokat Kemer Domuz Avcıları olarak arkadaşlara yardımcı olmaya geldik. Bugün 6 tane domuz vurduk öğlene kadar. İstirahatimizi yapacağız, köpeklerimizi dinlendireceğiz, öğleden sonra yeniden avımıza devam edeceğiz. Arkadaşlar ’Bize sahip çıkın’ dedi, biz de avcılar olarak sahip çıktık. Bu domuz avını arkadaşlar çağırdığı müddetçe haftada 2 gün yapacağız, cumartesi-pazar günleri onların yanındayız.”

“50 DÖNÜM ZARARIM OLUYOR”

Mumcuçiftliği köyü sakinlerinden Hüseyin Çamcı ise, “Bu domuzlar yüzünden mahsul alamaz hale geldik. Mısırlarımızı, şeker pancarımızı komple haşat ederek çiftçiye, köylüye büyük zarar veriyor. Biz de Tokat Kemer Domuz Avcılarına haber ettik, sağ olsunlar bizi kırmadılar. Bugün 6 tane vurdular. İnşallah 10 tane de akşama kadar olur da bu domuz belasından kurtuluruz. Sadece kendi şahsıma ait yılda 50 dönüm zararım oluyor. Yiyorlar, haşat ediyorlar, kırıyorlar, yatıyorlar, yuvarlanıyorlar hiç mahsul alamıyoruz. O da yılda 500 bin liraya tekamül ediyor sadece benim.” sözlerini kaydetti.