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    Sivas'ta drift atan sürücüye 11 bin 340 lira ceza

    Kavşak üzerinde tehlikeli hareketler yaparak diğer sürücülerin canını hiçe sayan sürücüye para cezası uygulandı.
    • DHA
    • 10.01.2022 - 17:28
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    Sivas'ta drift atan sürücüye 11 bin 340 lira ceza

    Sivas Lisesi kavşağında seyir halinde olan bir sürücü, drift atarak tehlikeli anlara sebep oldu.

    Sürücünün o anları Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına takıldı.

    11 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

    Yapılan incelemede sürücünün kimliği tespit edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ismi açıklanmayan sürücüye 11 bin 340 TL ceza uyguladı.

    Sivas ta drift atan sürücüye 11 bin 340 lira ceza #1

    Sivas ta drift atan sürücüye 11 bin 340 lira ceza #2


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