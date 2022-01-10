Sivas'ta drift atan sürücüye 11 bin 340 lira ceza

Sivas'ta drift atan sürücüye 11 bin 340 lira ceza

Kavşak üzerinde tehlikeli hareketler yaparak diğer sürücülerin canını hiçe sayan sürücüye para cezası uygulandı.

Sivas Lisesi kavşağında seyir halinde olan bir sürücü, drift atarak tehlikeli anlara sebep oldu.

Sürücünün o anları Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına takıldı.

11 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

Yapılan incelemede sürücünün kimliği tespit edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ismi açıklanmayan sürücüye 11 bin 340 TL ceza uyguladı.