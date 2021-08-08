Sivas'ta düğün dönüşü kaza: 1 ölü

Yıldızeli ilçesinde düğün dönüşü yaşanan kazada 1 kişi öldü 5 kişi yaralandı.

Sivas’ın Yıldızeli ilçesi Çağlayan köyünde, Karakoç köyünde katıldıkları düğünden dönen Mustafa Meral (56) yönetimindeki otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu şarampole uçtu.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazada araçta bulunan Ayşe Besler (22) camdan çıkarak olay yerinde hayatını kaybetti.

5 KİŞİ YARALANDI

Sürücü ve araçta bulunan; Ali Ensar İlter (3), Tuğba Lale (19), Gani Lale (66) ve Memduha Lale (66) yaralandı.

Yararılar ambulanslarla Yıldızeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Durumu ağır olan Memduha Lale burada yapılan ilk müdahalenin ardından Sivas’a sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.



