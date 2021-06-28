Sivas’ta düğün konvoyunun önünü kesince saldırıya uğradılar

Harçlık almak için düğün konvoyunun önünü kesen 4 çocuk, dövülerek hastanelik edildi.

Sivas'ın Karşıyaka Mahallesi'nde harçlık almak için gelin arabasının önünü kesen 4 çocuk, konvoydakilerin saldırısına uğradı.

TEKME TOKAT DAYAK YEDİLER

Emin Ertörer (17), Emre Karaca (15), Muhammet Demirel (15) ve Oğuzhan Sefa Koç (17) isimli çocuklar, araçtan inen şahıslar tarafından darbedildi. Neye uğradığını şaşıran çocuklar, kendilerini yaralayan kişilerden şikayetçi olabilmek için kişileri ve araç plakalarını cep telefonları ile görüntülemek istedi. Bu kez ise başka bir kişi saldırıya geçti.

HASTANELİK OLDULAR

Saldırı sonucu çocuklardan biri ağır yaralandı. Olay sonrası hastaneye kaldırılan çocuklardan birinin ise kafasına dört dikiş atıldı.

"ADETTENDİR DİYE ÖNÜNÜ KESTİK"

Saldırıya uğrayan Emin Ertörer, “Arkadaşlarla birlikte mesire alanında oturuyorduk. Eve gitmeye hazırlanırken gelin arabasını gördük. Adettendir diyerek harçlık almak için önünü kesmek istedik. Bir kişi araçtan inip, bana saldırdı. Arkadan birisi gelip, kafama sert bir şekilde yumruk attı. Sonra diğerleri de araçtan inerek bize saldırdı. Şikayetçi olabilmek için görüntü almaya çalıştık. Sonra bize tekrar saldırdılar. Oğuzhan arkadaşımız kafasından yaralandı. Böyle olacağını bilseydik adet demek aracın önünü kesmezdik. Bundan sonra da bir daha gelin arabasının önünü kesmeyiz” dedi.

"GÖZLERİMİ AMBULANSTA AÇTIM"

Oğuzhan Sefa koç isimli genç arkadaşlarına yardım etmek için yanlarına gittiğinde, uğradığı saldırı sonucu bayıldığını belirterek, “Kargaşayı görünce olay yerine gittim. Arkadaşlarımın darbedildiğini gördüm. Yanlarında beklerken üzerimize saldırdılar. Kafama bir şeyle vurdular. Dört dikiş atıldı. Gözümü açtığımda ambulanstaydım. Bayılmışım. Şikayette bulunduk” şeklinde konuştu.