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    Sivas'ta dur levhasını dikkate almayan sürücü kaza yaptı

    Dur levhasına dikkat etmeden aniden yola çıkan sürücünün kullandığı otomobil, girdiği yoldan geçen bir başka araca çarptı.
    • İHA
    • 12.10.2021 - 04:00
    • Güncelleme : 12.10.2021 - 04:10
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    Sivas'ta dur levhasını dikkate almayan sürücü kaza yaptı

    Trafik kurallarına uymanın ne kadar hayati olduğunu her geçen gün bir kez daha anlıyoruz.

    Yolu üzerindeki dur levhasına dikkat etmeyen sürücü, kazaya davetiye çıkardı.

    DUR LEVHASINI ES GEÇTİ, BAŞKA BİR ARACA ÇARPTI

    Sivas kent merkezi Ece Mahallesi Kırıkseten Caddesinde 10 ADJ 56 plakalı Hyundai marka otomobil sürücüsü 'Dur' levhasına uymayarak aniden yola çıkan sürücünün kullandığı aracı yoldan gelen araç çarptı.

    Sivas'ta dur levhasını dikkate almayan sürücü kaza yaptı - Video

    BİR KİŞİNİN YARALANDIĞI KAZA GÖRÜNTÜLENDİ

    Yaşanan kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada 1 kişinin yaralandığı öğrenildi.

    Sivas ta dur levhasını dikkate almayan sürücü kaza yaptı #1

    Sivas ta dur levhasını dikkate almayan sürücü kaza yaptı #2

    Sivas ta dur levhasını dikkate almayan sürücü kaza yaptı #3

    Sivas ta dur levhasını dikkate almayan sürücü kaza yaptı #4

    Sivas ta dur levhasını dikkate almayan sürücü kaza yaptı #5

    Sivas ta dur levhasını dikkate almayan sürücü kaza yaptı #6

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