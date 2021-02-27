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    Sivas’ta eşini doğuma götüren şahıs kaza yaptı

    Hamile eşini doğum için hastaneye götürürken kaza yapan sürücü, çevredeki vatandaşlara tepki gösterdi.
    • İHA
    • 27.02.2021 - 12:17
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    Sivas’ta eşini doğuma götüren şahıs kaza yaptı

    Sivas’ta kent merkezinde bulunan Sivas Lisesi kavşağında meydana gelen olayda iki araç çarpıştı.

    Kaza sürücü ölen ya da yaralanan olmazken iki araçta da maddi hasar meydana geldi. Kazaya karışan araçlardan birinin şoförünün hamile eşini doğum için hastaneye götürdüğü öğrenildi.

    HASTANEYE KALDIRILDI

    Kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

    Hamile kadın ambulans ile hastaneye kaldırılırken kaza yapan eşi çılgına döndü, diğer aracın sürücüsüne ve çevredeki vatandaşlara tepki gösterdi. Çiftin 3. çocuklarının dünyaya geleceği öğrenildi.

    Sivas’ta eşini doğuma götüren şahıs kaza yaptı #1

    İNCELEME BAŞLATILDI

    Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

    Sivas’ta eşini doğuma götüren şahıs kaza yaptı #2

    Sivas’ta eşini doğuma götüren şahıs kaza yaptı #3

    Sivas’ta eşini doğuma götüren şahıs kaza yaptı #4

    Sivas’ta eşini doğuma götüren şahıs kaza yaptı #5

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