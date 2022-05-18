Sivas'ta eski eşini bıçaklayan Necmettin yargılanmaya başladı

Boşandığı eşini kendisini aldattığı iddiasıyla bıçakla rehin alıp yaralayan Necmettin Gündüz, ilk mahkeme ifadesinde "Amacım öldürmek ya da yaralamak değildi. Yere düşünce bıçak karnına geldi" dedi.

İstanbul'da yaşayan 37 yaşındaki Necmettin Gündüz, geçtiğimiz aralık ayında Sivas'taki Şarkışla İlçe Jandarma Komutanlığı binası önünde karşılaştığı eski eşi Müzeyyen Baykal'ı bıçaklamıştı.

Askerlerin müdahalesiyle etkisiz hale getirilerek tutuklanan saldırgan hakkında 'boşandığı eşe karşı tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıla kadar hapsi cezası istemiyle dava açılmıştı.

Müzeyyen Baykal sağlığına kavuşurken, sanık Gündüz bugün Sivas 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.

"Evlilik döneminde beni aldattı"

Duruşma iddianamenin ve tanıkların yazılı ifadelerinin okunarak kabul edilmesiyle başladı. İfadesine başvurulan sanık Gündüz, daha önce savcılıkta verdiği ifadelerinin geçerli olduğunu söyledi.

Olaydan yaklaşık 4 ay önce Müzeyyen Baykal ile boşandıklarını, öncesinde de eşinin kendisini aldattığını öğrendiğini ileri süren Gündüz "Boşanma sürecinde çocuklarımızın velayetini istemedi. Bu nedenle çocukların velayeti bana verildi. Olay günü kızımı görmek amacıyla İstanbul'dan uçakla Kayseri'ye, Kayseri'den de taksiyle Şarkışla ilçesine geldim.

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"Karşılaşınca eskiler aklıma geldi"

Eski eşimi İlçe Jandarma Komutanlığı karşısında kaldırımda görünce beni aldatmaları, çocukların velayetlerini istememesi hususları aklıma geldi ve kasaptan satın aldığım bıçakla koşarak yakaladım.

"Yere düştü, bıçak karnına geldi"

Eski eşimin kalçasına vurmak isterken yere düşmesi nedeniyle bıçak darbesi karın bölgesine geldi ve yaralandı. Amacım müştekiyi öldürmek ya da yaralamak değildi, atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Şikayetten vazgeçme olursa kabul ederim, öncelikle beraatimi talep ederim." dedi.

"Velayeti tehditleri yüzünden alamadım ve kendsini aldatmadım"

Şüphelinin doğruları anlatmadığını söyleyen Müzeyyen Baykal ise ifadesinde eski eşinin kendisine baskı yaptığını, kıskanç olduğunu ve aralarında anlaşmazlık bulunduğunu belirterek şunları söyledi:

"Eski eşim Sivas'a gelerek beni ve çocukları götürmek istedi, kabul etmedim intihara kalkıştı. Annemler de 'çocukların var, yuvanı dağıtma' deyince beraber İstanbul'a döndüm. Kıskançlığına ve baskılarına devam ederek beni darbetti, bunun üzerine boşanma kararı aldım. Baskısı nedeniyle çocukların velayetlerini isteyemedim. Çocukları kendisinden almam durumunda önce beni sonra kendisini öldüreceğini söyleyince çocukların velayetini isteyemedim. Anlaşmalı boşandık ve Sivas'a babaevime döndüm. Kendisini aldattığım yönündeki iddiaları doğru değildir.

"Olaydan bir gün önce kızıma 'Annele beraber öleceğiz' mesajı attı"

Sivas'a döndüğümde üç kez numara değişikliği yaptım, her seferinde bana ulaşamadığında ya kızıma ya da anneme ulaşarak rahatsızlık veriyordu. Olay tarihinden bir gün önce kızım Ezgi'ye ulaşarak 'Annenle beraber öleceğiz' şeklinde mesaj atmıştı. Bu mesajı görmedim ancak kızım okuduğunu sonrasında sildiğini söyledi." diye konuştu.

'Tutukluluğa devam' kararı

Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.