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    Sivas'ta evlenme teklifi reddedilen şahıs 4 kişiyi vurdu

    Yüceyurt Mahallesi'nde bir şahıs evlenme teklifini reddeden kadının ailesinden 4 kişiyi öldürdü.
    • İHA
    • 31.07.2020 - 03:26
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    Sivas'ta evlenme teklifi reddedilen şahıs 4 kişiyi vurdu

    Sivas Yüceyurt mahallesi İsmail Şirin caddesinde bulunan 11 katlı apartmanın 1 .katında meydana gelen olayda, boşanma aşamasındaki 40 yaşındaki G.G. isimli kadına evlenme teklifi eden D.D. isimli şahıs, evlenme teklifinin reddedilmesi üzerine kadının ailesinin yaşadığı evi bastı.

    Sivas'ta evlenme teklifi reddedilen şahıs 4 kişiyi vurdu #1

    4 KİŞİYE ATEŞ ETTİ

    Kandur ailesinin evini basan D.D. isimli şahıs, kadının annesi Döndü Kandur’a, babası Turgut Kandur’a, kardeşi Serkan Kandur’a ve kardeşinin eşi Beyza Kandur’a yanında bulunan silahla ateş etti.

    Vücutlarının farklı yerinden yaralanan Serkan, Turgut ve Beyza Kandur olay yerinde hayatını kaybetti.

    Ağır yaralı olarak Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Döndü Kandur ise hastanede hayatını kaybetti.

    İLK İFADESİ

    Kendisiyle evlenmekten vazgeçen kadının ailesinden 4 kişiyi öldüren şahıs, polis ekiplerinin 3 saatlik çalışmasıyla yakalandı.

    Zanlı ilk ifadesinde öldürdüğü şahısların, kendisine bıçakla saldırmasının üzerine şahıslara ateş ettiğini söylediği öğrenildi.

    Sivas'ta evlenme teklifi reddedilen şahıs 4 kişiyi vurdu VİDEO


    Sivas'ta evlenme teklifi reddedilen şahıs 4 kişiyi vurdu #2

    HAYATINI KAYBEDEN KADININ HAMİLE OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

    Olayda hayatını kaybeden Beyza Kandur’un hamile olduğu öğrenildi. Olayın ardından cinayetin işlendiği apartmana gelen ölen şahısların yakınlarıysa sinir krizi geçirdi.

    Polis ekipleri olayın ardından kayıplara karışan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

    Sivas'ta evlenme teklifi reddedilen şahıs 4 kişiyi vurdu #3

    Sivas'ta evlenme teklifi reddedilen şahıs 4 kişiyi vurdu #4

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