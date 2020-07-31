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- Sivas'ta evlenme teklifi reddedilen şahıs 4 kişiyi vurdu
Sivas'ta evlenme teklifi reddedilen şahıs 4 kişiyi vurdu
- İHA
- 31.07.2020 - 03:26
Sivas Yüceyurt mahallesi İsmail Şirin caddesinde bulunan 11 katlı apartmanın 1 .katında meydana gelen olayda, boşanma aşamasındaki 40 yaşındaki G.G. isimli kadına evlenme teklifi eden D.D. isimli şahıs, evlenme teklifinin reddedilmesi üzerine kadının ailesinin yaşadığı evi bastı.
4 KİŞİYE ATEŞ ETTİ
Kandur ailesinin evini basan D.D. isimli şahıs, kadının annesi Döndü Kandur’a, babası Turgut Kandur’a, kardeşi Serkan Kandur’a ve kardeşinin eşi Beyza Kandur’a yanında bulunan silahla ateş etti.
Vücutlarının farklı yerinden yaralanan Serkan, Turgut ve Beyza Kandur olay yerinde hayatını kaybetti.
Ağır yaralı olarak Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Döndü Kandur ise hastanede hayatını kaybetti.
İLK İFADESİ
Kendisiyle evlenmekten vazgeçen kadının ailesinden 4 kişiyi öldüren şahıs, polis ekiplerinin 3 saatlik çalışmasıyla yakalandı.
Zanlı ilk ifadesinde öldürdüğü şahısların, kendisine bıçakla saldırmasının üzerine şahıslara ateş ettiğini söylediği öğrenildi.
Sivas'ta evlenme teklifi reddedilen şahıs 4 kişiyi vurdu VİDEO
HAYATINI KAYBEDEN KADININ HAMİLE OLDUĞU ÖĞRENİLDİ
Olayda hayatını kaybeden Beyza Kandur’un hamile olduğu öğrenildi. Olayın ardından cinayetin işlendiği apartmana gelen ölen şahısların yakınlarıysa sinir krizi geçirdi.
Polis ekipleri olayın ardından kayıplara karışan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.