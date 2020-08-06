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    Sivas'ta evleri yanan aile gözyaşlarına boğuldu

    Elektrik kontağı nedeniyle çıkan yangında, müstakil ev yanarak küle döndü.
    • DHA
    • 06.08.2020 - 18:00
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    Sivas'ta evleri yanan aile gözyaşlarına boğuldu

    Sivas Gaziköy'de yaşayan İsmail Temir'e ait müstakil evde, elektrik kontağı sebebi ile yangın çıktı.

    Yangın kısa sürede bütün evi sararken, durumu fark eden köylüler ise itfaiye ekiplerinden yardım istendi.

    EV KÜLE DÖNDÜ

    Yangın sırasında evde olan İsmail, Dudu, Arif, Kübra ve Emine Temir köylüler tarafından içeriden çıkartıldı. Yangın, gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülürken, ev ise kullanılamaz hale geldi.

    "EVİMİZ BARKIMIZ YANDI"

    Dudu Temiz gözyaşları içinde, "Evimiz, barkımız yandı, büyüklerimizden yardım bekliyoruz. Ateşlerin arasında kaldık, bizi köylüler kurtardı. Eşyalarımız hep yandı. Hiçbir şeyimizi kurtaramadık. Yardım bekliyorum." dedi.

    Sivas'ta evleri yanan aile gözyaşlarına boğuldu #1

    Sivas'ta evleri yanan aile gözyaşlarına boğuldu #2

    Sivas'ta evleri yanan aile gözyaşlarına boğuldu #3

    Sivas'ta evleri yanan aile gözyaşlarına boğuldu #4

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