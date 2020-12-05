Sivas'ta 'hava almak' için dışarı çıktığını söyleyen kişiye para cezası

Sokağa çıkma yasağı sırasında dışarıya çıkan vatandaşın polisleri ikna etme çabası sonuçsuz kaldı.

Sivas'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan vatandaş, polis denetimine takıldı.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında, Türkiye genelinde pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından Sivas'ta cadde ve sokaklar boş kaldı.

"VALLAHİ HAVA ALMAK İÇİN ÇIKTIM"

Esentepe Mahallesi TOKİ'de yaşayan ve kısıtlamayı ihlal ederek sokağa çıkan T.D, kimliğinin yanında olmadığını belirterek, "Vallahi hava almak için evden yeni çıktım. Daha bir dakika olmadı." diyerek, polisleri ceza yazmaması için uzun süre ikna etmeye çalıştı.

Sivas'ta 'hava almak' için dışarı çıktığını söyleyen kişiye 3 bin 150 lira ceza ViDEO

3 BİN 150 LİRA CEZA

T.D'ye, kısıtlamayı ihlal ettiği gerekçesiyle 3 bin 150 lira ceza kesildi.

Aynı bölgede kısıtlamayı ihlal eden bazı vatandaşların da ceza yememek için polis ekiplerinden kaçtıkları görüldü.