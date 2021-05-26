Sivas'ta hayvan otlatma nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada 1'i ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı.

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde, iki grup arasında tartışma çıktı. Hayvan otlatma yeri nedeniyle çıktığı belirlenen tartışma, kısa bir süre içinde silahlı ve bıçaklı kavgaya döndü.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kavgada Ahmet Turan, Rıfat, Aynur Zor ile Şamil ve Furkan Yurdakul vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Numune Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sivas'ta hayvan otlatma tartışmasında silahlar kullanıldı ViDEO







KAVGA İLE İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Tedaviye alınan yaralılardan Rıfat Zor'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayda kullanılan 2 av tüfeğine jandarma ekipleri tarafından el konuldu. Kavga ile ilgili soruşturma başlatıldı.





KALP MASAJIYLA HAYATA DÖNDÜRÜLDÜ

Hayvan otlatma nedeniyle çıkan silahlı kavgada yaralanan ve kaldırıldığı Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde kalbi duran Rıfat Zor, doktorların yaptığı yoğun müdahale ve kalp masajıyla hayata döndürüldü. Zor'un tedavisi sürüyor.



