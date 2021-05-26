Euro
10.3344
-0.33%
Dolar
8.4307
-0.37%
Altın
516.29
-0.09%
Borsa
1.4
0%
Bitcoin
342.399
4.88%
EXEN Coin
38.45
-5.57%
17ºC
İstanbul
Çok bulutlu 17 C

    Sivas'ta hayvan otlatma tartışmasında silahlar kullanıldı

    Sivas'ta hayvan otlatma nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada 1'i ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı.
    • DHA
    • 26.05.2021 - 09:18
    • Güncelleme : 26.05.2021 - 09:43
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Sivas'ta hayvan otlatma tartışmasında silahlar kullanıldı

    Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde, iki grup arasında tartışma çıktı. Hayvan otlatma yeri nedeniyle çıktığı belirlenen tartışma, kısa bir süre içinde silahlı ve bıçaklı kavgaya döndü.

    YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

    Kavgada Ahmet Turan, Rıfat, Aynur Zor ile Şamil ve Furkan Yurdakul vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

    Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Numune Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Sivas'ta hayvan otlatma tartışmasında silahlar kullanıldı ViDEO

    Sivas ta hayvan otlatma tartışmasında silahlar kullanıldı #1

    KAVGA İLE İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Tedaviye alınan yaralılardan Rıfat Zor'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayda kullanılan 2 av tüfeğine jandarma ekipleri tarafından el konuldu. Kavga ile ilgili soruşturma başlatıldı.

    Sivas ta hayvan otlatma tartışmasında silahlar kullanıldı #2

    KALP MASAJIYLA HAYATA DÖNDÜRÜLDÜ

    Hayvan otlatma nedeniyle çıkan silahlı kavgada yaralanan ve kaldırıldığı Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde kalbi duran Rıfat Zor, doktorların yaptığı yoğun müdahale ve kalp masajıyla hayata döndürüldü. Zor'un tedavisi sürüyor.

    Sivas ta hayvan otlatma tartışmasında silahlar kullanıldı #3

    Sivas ta hayvan otlatma tartışmasında silahlar kullanıldı #4

    Sivas ta hayvan otlatma tartışmasında silahlar kullanıldı #5

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir