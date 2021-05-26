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- Sivas'ta hayvan otlatma tartışmasında silahlar kullanıldı
Sivas'ta hayvan otlatma tartışmasında silahlar kullanıldı
- DHA
- 26.05.2021 - 09:18
- Güncelleme : 26.05.2021 - 09:43
Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde, iki grup arasında tartışma çıktı. Hayvan otlatma yeri nedeniyle çıktığı belirlenen tartışma, kısa bir süre içinde silahlı ve bıçaklı kavgaya döndü.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Kavgada Ahmet Turan, Rıfat, Aynur Zor ile Şamil ve Furkan Yurdakul vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Numune Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sivas'ta hayvan otlatma tartışmasında silahlar kullanıldı ViDEO
KAVGA İLE İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Tedaviye alınan yaralılardan Rıfat Zor'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayda kullanılan 2 av tüfeğine jandarma ekipleri tarafından el konuldu. Kavga ile ilgili soruşturma başlatıldı.
KALP MASAJIYLA HAYATA DÖNDÜRÜLDÜ
Hayvan otlatma nedeniyle çıkan silahlı kavgada yaralanan ve kaldırıldığı Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde kalbi duran Rıfat Zor, doktorların yaptığı yoğun müdahale ve kalp masajıyla hayata döndürüldü. Zor'un tedavisi sürüyor.