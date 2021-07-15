Sivas'ta hortum, işçileri vinçte yakaladı

Aniden çıkan hortum çalışırken yakalanan işçiler, yaşanan panik anlarını cep telefonu ile kaydetti.

Sivas’ta Yenişehir Mahallesinde yapımı devam eden İtfaiye Binası şantiyesinde inşaat işçilerinin vinçte çalıştığı sırada aniden bir hortum çıktı.

Metrelerce uzunluktaki hortuma vinçte çalışırken yakalanan işçiler panik yaşadı.

HORTUM PANİĞİ

İçlerinden birisi ise bu anları neşeli bir şekilde cep telefonu ile kayıt altına aldı. Diğer işçilerin yaşadığı panik görüntülere yansıdı.









