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    Sivas'ta hortum, işçileri vinçte yakaladı

    Aniden çıkan hortum çalışırken yakalanan işçiler, yaşanan panik anlarını cep telefonu ile kaydetti.
    • İHA
    • 15.07.2021 - 10:46
    • Güncelleme : 15.07.2021 - 10:58
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    Sivas'ta hortum, işçileri vinçte yakaladı

    Sivas’ta Yenişehir Mahallesinde yapımı devam eden İtfaiye Binası şantiyesinde inşaat işçilerinin vinçte çalıştığı sırada aniden bir hortum çıktı.

    Metrelerce uzunluktaki hortuma vinçte çalışırken yakalanan işçiler panik yaşadı.

    HORTUM PANİĞİ

    İçlerinden birisi ise bu anları neşeli bir şekilde cep telefonu ile kayıt altına aldı. Diğer işçilerin yaşadığı panik görüntülere yansıdı.

    Sivas ta hortum, işçileri vinçte yakaladı #1

    Sivas ta hortum, işçileri vinçte yakaladı #2

    Sivas ta hortum, işçileri vinçte yakaladı #3

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