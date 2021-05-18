Sivas’ta iki araç kafa kafaya çarpıştı

Sivas’ta iki araç kafa kafaya çarpıştı

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, yoldan çıkarak karşı şeride geçti. O sırada seyir halinde olan hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpıştı. Sürücüler kazadan yaralı olarak kurtuldu.

Sivas’ta Kılavuz Mahallesi Emir Paşa Caddesi üzerinde seyir halinde olan bir sürücü, otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan otomobil, karşı şeride geçerek o sırada seyir halinde olan M.K. idaresindeki hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpıştı.

Sürücüler kazayı yaralı olarak atlattı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti.

İNCELEME BAŞLATILDI

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından, yaralılar ambulanslara alınarak hastaneye kaldırıldı. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.