Euro
10.1998
0.89%
Dolar
8.3571
0.55%
Altın
501.84
0.58%
Borsa
1.46
0.37%
Bitcoin
363.000
-0.72%
EXEN Coin
42.16
6.06%
18ºC
İstanbul
Bulutlu 18 C

    Sivas’ta iki araç kafa kafaya çarpıştı

    Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, yoldan çıkarak karşı şeride geçti. O sırada seyir halinde olan hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpıştı. Sürücüler kazadan yaralı olarak kurtuldu.
    • İHA
    • 18.05.2021 - 17:52
    • Güncelleme : 18.05.2021 - 17:54
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Sivas’ta iki araç kafa kafaya çarpıştı

    Sivas’ta Kılavuz Mahallesi Emir Paşa Caddesi üzerinde seyir halinde olan bir sürücü, otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti.

    Kontrolden çıkan otomobil, karşı şeride geçerek o sırada seyir halinde olan M.K. idaresindeki hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpıştı.

    Sürücüler kazayı yaralı olarak atlattı.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti.

    İNCELEME BAŞLATILDI

    Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından, yaralılar ambulanslara alınarak hastaneye kaldırıldı. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

    Sivas’ta iki araç kafa kafaya çarpıştı #1

    Sivas’ta iki araç kafa kafaya çarpıştı #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir