Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 5 kişi yaralandı Sivas'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 1'i ağır 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

DHA

Sivas merkez Altuntabak Mahallesi 'nde sokak arasında seyir halinde olan E.B. idaresindeki otomobil ile İ.E. yönetimindeki otomobil sokakların birleştiği noktada çarpıştı

Kazada sürücülerden İ.E. ve yanında yolcu olarak bulunan H.A., İ.Ö., H.B. ve H.A. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumu ağır

Diğer aracın sürücüsü E.B. ise kazayı yara almadan atlattı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan sürücü İ.E.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)