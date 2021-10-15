Sivas'ta inşaattan düşen duvar ustası ağır yaralandı

Apartman inşaatının 8. katından düşen duvar ustası Ali Gökçe, ağır yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan Gökçe'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Sivas'ın Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 53'üncü Sokak'ta 9 katlı apartmanın inşaatında çalışan Ali Gökçe, 8. katta dengesini kaybetti.

Dengesini kaybeden duvar ustası Gökçe, hafriyat bulunan alana düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

YARALI İŞÇİNİN HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Sağlık ekipleri ağır yaralanan Gökçe'yi ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı.

Ali Gökçe'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. İnşaatın dış yüzeyinde koruma amaçlı file olduğu ancak kısa süre önce çıkarıldığı belirtildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.