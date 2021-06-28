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    Sivas'ta internet kafe yangını, bekçiler sayesinde söndürüldü

    Bir internet kafede çıkan yangın devriye gezen bekçilerin dikkati sayesinde büyümeden söndürülürken, yangın sonrası iş yerinde maddi hasar meydana geldi.
    • İHA
    • 28.06.2021 - 08:49
    • Güncelleme : 28.06.2021 - 09:18
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    Sivas'ta internet kafe yangını, bekçiler sayesinde söndürüldü

    Saat 02.00 sıralarında, Sivas'taki Eskikale Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir internet kafede yangın meydan geldi.

    Cadde üzerinde devriye gezen bekçiler internet kafenin içerisinden duman çıktığını fark etti.

    Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    KISA SÜRELİ PANİK YAŞANDI

    Dumanların çıktığı sırada meydana gelen patlama sesi de kısa süreliğine paniğe neden oldu. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri ise yangını büyümeden söndürdü.

    Sivas'ta internet kafe yangını, bekçiler sayesinde söndürüldü VİDEO


    İNCELEME BAŞLATILDI

    Yangın sonrası iş yerinde maddi hasar oluşurken polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

    Sivas ta internet kafe yangını, bekçiler sayesinde söndürüldü #1

    Sivas ta internet kafe yangını, bekçiler sayesinde söndürüldü #2

    Sivas ta internet kafe yangını, bekçiler sayesinde söndürüldü #3

    Sivas ta internet kafe yangını, bekçiler sayesinde söndürüldü #4

    Sivas ta internet kafe yangını, bekçiler sayesinde söndürüldü #5

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