Uçurumda intihara kalkışan ve polis ekiplerince ikna edilerek eyleminden vazgeçirilen şahsa, 3 bin 150 TL para cezası uygulandı.

Sivas'ya yaşayan ve bunalımda olduğu belirtilen H.Ç., sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek Kılavuz Mahallesi'ne bağlı Yukarı Tekke Mezarlığı mevkiindeki uçurum kenarına geldi.

Şahsın burada intihara kalkışması üzerine ise bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

İKNA EDİLEREK GÖZALTINA ALINDI

Kendisini uçurumdan atacağını söyleyen H.Ç., polisin çalışması sonucu ikna edilerek eylemine son verdi. Sivas Numune Hastanesi'nde sağlık muayenesinden geçirilen H.Ç., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

KISITLAMA İHLALİNDEN PARA CEZASI UYGULANDI

H.Ç.'ye koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı için 3 bin 150 TL ceza kesildi.

Sivas'ta intihara kalkışan kişiye kısıtlama ihlalinden ceza kesildi VİDEO