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Sivas’ta İranlı şahsın midesinden, 15 paket esrar çıktı

Sivas’ta İranlı şahsın midesinden, 15 paket esrar çıktı

Otobüste yapılan aramalarda, şüpheli olduğu belirlenen İranlı bir yolcunun midesinden 15 paket reçine esrar çıktı.