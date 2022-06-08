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    Sivas’ta İranlı şahsın midesinden, 15 paket esrar çıktı

    Otobüste yapılan aramalarda, şüpheli olduğu belirlenen İranlı bir yolcunun midesinden 15 paket reçine esrar çıktı.
    • 08.06.2022 - 13:16
    • Güncelleme : 08.06.2022 - 13:44
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    Sivas’ta İranlı şahsın midesinden, 15 paket esrar çıktı

    Sivas’ta, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmalar kararlılıkla devam ediyor…

    Yıldızeli ilçesi D-200 kara yolu üzerinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, özel eğitimli köpek ile yol kontrol ve arama çalışmaları gerçekleştirdi.

    Yapılan çalışmalar kapsamında, İran uyruklu A.E. isimli bir yolcunun üzerinde 140 paket reçine esrar ve 6 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

    İHA’nın haberine göre; ekipler durumdan şüphelenerek yolcuyu hastaneye götürdü.

    Toplamda 1 kilo 395 gram esrar ele geçirildi

    Röntgen filmi çekilen şüphelinin midesinde, 15 paket daha reçine esrara rastlandı.

    Şahıstan toplamda ağırlığı 1 kilo 395 gram olan 155 paket reçine esrar ve 6 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

    Şüpheli, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildi.

    Sivas’ta İranlı şahsın midesinden, 15 paket esrar çıktı #1


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