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    Sivas'ta kaçak kazı yaparken yakalananlara kısıtlama cezası

    Kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan 5 kişiye, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden toplamda 15 bin 750 lira para cezası kesildi.
    • DHA
    • 14.12.2020 - 07:18
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    Sivas'ta kaçak kazı yaparken yakalananlara kısıtlama cezası

    Jandarma, Sivas’ın Suşehri ilçesine bağlı Boyalıca köyü yakınındaki Ali'nin Bozu mevkisinde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.

    Harekete geçen ekiplerin yaptığı baskında, şüpheliler A.A. (33), Y.C. (44), S.Ö. (43), S.B. (43) ve H.Ş. (32) suçüstü yakalandı.

    15 BİN 750 TL KISITLAMA İHLALİNDEN CEZA

    Baskında ayrıca kaçak kazıda kullanılan dedektör, metal arama çubuğu, derinlik ölçme şişi, manila, kürek, kazma ve balta ele geçirildi.

    Yakalanan şüphelilere sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle toplamda 15 bin 750 TL idari para cezası uygulandı.

    Sivas ta kaçak kazı yaparken yakalananlara kısıtlama cezası #1

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