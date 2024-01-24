Sivas'ta kafede çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı

İHA
Sivas merkez Eğriköprü Mahallesi'nde B.Ç. isimli şahıs kamyonetiyle iddialara göre husumetlisi olan B.G.'nin bulunduğu kafeye geldi.
Aralarında çıkan tartışmanın ardından B.Ç., silahla B.G.'yi yaraladı.
Vücudunun çeşitli yerlerinden vurulan B.G. ağır yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Şüpheli aranıyor
Ağır yaralı B.G. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri kamyonetini olay yerinde bırakıp kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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