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    Sivas’ta kardan timsah yaptılar

    11 metre uzunluğunda yapılan kardan timsah için 6 saat uğraş verildi. Gören hemen telefonuna sarıldı, o anları ölümsüzleştirdi.
    • İHA
    • 26.01.2022 - 17:25
    • Güncelleme : 26.01.2022 - 18:01
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    Sivas’ta kardan timsah yaptılar

    Sivas’ta geçtiğimiz akşam etkili olan kar yağışı, kenti beyaza bürüdü.

    Kimisi karı eğlenceye çevirdi, kimisi hünerlerini sergiledi.

    Kent merkezindeki Kardeşler Mahallesi’nde esnaflık yapan Ebru Karatutan ve çalışanları ise her yıl yaptıkları geleneği bozmadı.

    YAPIMI 6 SAAT SÜRDÜ

    Geçtiğimiz yıl kardan kangal köpeği yapan Karatutan ve çalışanları, bu yıl timsah yaptı.

    Yaklaşık 11 metre uzunluğundaki kardan timsahın yapımı 6 saat sürdü.

    İşletmenin önünde dev timsahı görenler şaşkınlıklarını gizleyemezken, bu an defalarca ölümsüzleştirildi.

    Sivas’ta kardan timsah yaptılar VİDEO

    “MÜŞTERİLERİMİZ ÇOK MEMNUN KALDI”

    Ebru Karatutan, “Sivas’ta her yıl kar yağışından dolayı böyle figürler yapıyoruz. Yapımı yaklaşık 6 saat sürdü. 6 saatin sonunda güzel tepkiler aldık. Bu bizi çok mutlu etti. 11 metre uzunluğunda. Özellikle komşularımız her yıl buraya geliyorlar, kar yağışından sonra nasıl bir şey yaptığımızı merak ediyorlar. Müşterilerimiz çok memnun kaldı. Teşekkür ettiler resim çektirdiler. Bunlar bizi de mutlu ediyor.” dedi.

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    Sivas’ta kardan timsah yaptılar #3

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