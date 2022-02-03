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    Sivas’ta, karlar içinde donmuş kurt bulundu

    Suşehri ilçesinde doğa yürüyüşüne çıkan grup, karlar içinde ayakta donmuş vaziyette bir kurt buldu.
    • DHA
    • 03.02.2022 - 13:12
    • Güncelleme : 03.02.2022 - 13:18
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    Sivas’ta, karlar içinde donmuş kurt bulundu

    Sivas’ta etkili olan kış şartları, doğadaki hayvanların hayatlarını da zorlaştırdı.

    Suşehri ilçesine 23 kilometre uzaklıktaki 2 bin 10 rakımlı Geminbeli Geçidi'ndeki Şar köyü yakınlarında, doğa yürüyüşüne çıkan Yavuz Kutlu, Yunus Kutlu ve Sedat Üner, karlı arazide donarak ölen kurt ile karşılaştı.

    YİYECEK ARARKEN DONDU

    Kurdun yanına yaklaşan grup, vücudunda yara bulunmayan hayvanın yiyecek ararken donduğunu fark etti.

    3 arkadaş, ayakta donan kurdu cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

    Sivas’ta, karlar içinde donmuş kurt bulundu VİDEO

    HAVA SICAKLIĞI EKSİ 30’LARI GÖRMÜŞTÜ

    Ocak ayının sonlarına doğru yağan kar yağışı sonrası kent, soğuk havaya teslim olmuş, 25 Ocak’ta hava sıcaklığı sıfırın altında 30 derece olarak ölçülmüştü.

    Sivas’ta, karlar içinde donmuş kurt bulundu #1

    Sivas’ta, karlar içinde donmuş kurt bulundu #2


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