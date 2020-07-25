Sivas'ta kayıp ihbarında bulundukları kişi ölü bulundu

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Bir süredir yakınlarının haber alamadığı adam, kayıp ihbarının ardından başlatılan arama çalışmaları sonucunda ölü bulundu.

Sivas'ın İmranlı ilçesinde bir adamın yakınları kendisine ulaşamadı.

Hayvanlarını otlatmak için dün sabah saatlerinde evden ayrılan adamdan bir daha haber alınamaması üzerine, adamın yakınları harekete geçti.

56 yaşındaki Murat Yıldırım'ın yakınları, güvenlik güçlerine kayıp ihbarında bulundu.

KIZILIRMAK'TA CESET BULUNDU

Yıldırım'ın bulunması için çalışma yürüten jandarma ve yakınları Kızılırmak kenarında erkek cesedi olduğu ihbarını aldı.

CESET KAYIP ŞAHSA AİT ÇIKTI

Olay yerine giden ekipler, cesedin, kayıp olduğu bildirilen Murat Yıldırım'a ait olduğunu belirledi.

OTOPSİ RAPORU BEKLENİYOR

Yıldırım'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere İmranlı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.