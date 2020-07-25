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    Sivas'ta kayıp ihbarında bulundukları kişi ölü bulundu

    Bir süredir yakınlarının haber alamadığı adam, kayıp ihbarının ardından başlatılan arama çalışmaları sonucunda ölü bulundu.
    • AA
    • 25.07.2020 - 08:59
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    Sivas'ta kayıp ihbarında bulundukları kişi ölü bulundu

    Sivas'ın İmranlı ilçesinde bir adamın yakınları kendisine ulaşamadı.

    Hayvanlarını otlatmak için dün sabah saatlerinde evden ayrılan adamdan bir daha haber alınamaması üzerine, adamın yakınları harekete geçti.

    56 yaşındaki Murat Yıldırım'ın yakınları, güvenlik güçlerine kayıp ihbarında bulundu.

    KIZILIRMAK'TA CESET BULUNDU

    Yıldırım'ın bulunması için çalışma yürüten jandarma ve yakınları Kızılırmak kenarında erkek cesedi olduğu ihbarını aldı.

    CESET KAYIP ŞAHSA AİT ÇIKTI

    Olay yerine giden ekipler, cesedin, kayıp olduğu bildirilen Murat Yıldırım'a ait olduğunu belirledi.

    OTOPSİ RAPORU BEKLENİYOR

    Yıldırım'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere İmranlı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Sivas'ta kayıp ihbarında bulundukları kişi ölü bulundu #1

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