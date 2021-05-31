Sivas'ta kaza: 2 ölü, 1'i ağır 4 yaralı

Sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonetin şarampole devrildiği karı- koca yaşamını yitirdi, 1'i ağır 4 kişi de yaralandı.

Mustafa Aydın (65) yönetimindeki 58 ZD 884 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu Sivas'ın Zara ilçesine bağlı Yeşimli köyü Gürlevik mezrası yakınlarındaki şarampole devrildi.

Kazada sürücü Mustafa ile birlikte eşi Hatun Aydın (51) olay yerinde hayatını kaybederken, S.A. (32), E.A. (4), K.K.A. (7) ve Y.A. (2) ise yaralandı.

BİRİNİN HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Zara Devlet Hastanesi'ne, hayati tehlikesi olan Y.A. ise Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Hayatını kaybeden Mustafa ve eşi Hatun Aydın'ın cenazesi ise olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Zara Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.