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    Sivas’ta kaza anı kamerada: 4 yaralı

    Hafif ticari aracın kamyonete çarptığı kazada 4 kişi yaralanırken, bu anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.
    • 30.08.2022 - 17:59
    • Güncelleme : 30.08.2022 - 18:14
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    Sivas’ta kaza anı kamerada: 4 yaralı

    Sivas’ın Çiçekli Mahallesi Çiçekli Caddesi'nde R.T. (40) yönetimindeki 58 UD 676 plakalı hafif ticari araç, saat 16.00 sıralarında kontrolsüz kavşakta Y.İ.'nin kullandığı 58 ABG 018 plakalı kamyonete çarptı.

    Kazada hafif ticari araçtaki Y.T. (44), K.T. (18), Ç.T. (8) ve D.T. yaralandı.

    Sürücüler ise kazayı yara almadan atlattı.

    Sağlık durumları iyi

    Yaralılar, ihbarla kaza yerine gelen sağlık görevlilerince ambulansla kentteki hastanelere kaldırılıp tedaviye alındı.

    Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

    Kaza anı kamerada

    Kaza anı ise bölgedeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

    DHA’nın haberine göre kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

    Sivas’ta kaza anı kamerada: 4 yaralı VİDEO

     

    Sivas’ta kaza anı kamerada: 4 yaralı #1

    Sivas’ta kaza anı kamerada: 4 yaralı #2


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