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- Sivas'ta kaza sonucu can veren itfaiye şoförü son yolculuğuna uğurlandı
Sivas'ta kaza sonucu can veren itfaiye şoförü son yolculuğuna uğurlandı
Hafik ilçesinde yangın ihbarına giderken devrilen itfaiye aracında can veren şoför, Hafik'te defnedildi.
- 08.05.2022 - 18:07
Sivas'ın Hafik ilçesindeki yangın ihbarına gitmekte olan itfiaye aracı devrildi.
Yaşanan korkunç kaza sonrasında itfaiye şoförü Hüseyin Torun hayatını kaybetti.
İHA'nın aktarımına göre, vefat eden Hüseyin Torun’a cenaze merasimi düzenlendi.
Cenazeye yoğun katılım
Cenazeye Hafik Kaymakamı Kadir Alkan, Hafik Belediye Başkanı Selahattin Çuhadaroğlu, Sivas Belediyesi İtfaiye Teşkilatı çalışanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Görev şehidi son yolculuğuna uğurlandı
Hafik Hacı İzzet Örnek Merkez Camii'nde ikindi namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Torun'un cenazesi Hafik İlçe Mezarlığına defnedildi.