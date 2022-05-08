Petrol
113.22
2.09%
Euro
15.77
0.40%
Dolar
14.94
0.54%
Altın
905.21
0.95%
Borsa
2459
-0.31%
Bitcoin
524.645
-3.96%
BTXN Coin
15.39
1.71%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Güneşli 17 C

    Sivas'ta kaza sonucu can veren itfaiye şoförü son yolculuğuna uğurlandı

    Hafik ilçesinde yangın ihbarına giderken devrilen itfaiye aracında can veren şoför, Hafik'te defnedildi.
    • 08.05.2022 - 18:07
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Sivas'ta kaza sonucu can veren itfaiye şoförü son yolculuğuna uğurlandı

    Sivas'ın Hafik ilçesindeki yangın ihbarına gitmekte olan itfiaye aracı devrildi.

    Yaşanan korkunç kaza sonrasında itfaiye şoförü Hüseyin Torun hayatını kaybetti.

    İHA'nın aktarımına göre, vefat eden Hüseyin Torun’a cenaze merasimi düzenlendi.

    Cenazeye yoğun katılım

    Cenazeye Hafik Kaymakamı Kadir Alkan, Hafik Belediye Başkanı Selahattin Çuhadaroğlu, Sivas Belediyesi İtfaiye Teşkilatı çalışanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

    Sivas ta kaza sonucu can veren itfaiye şoförü son yolculuğuna uğurlandı #1

    Görev şehidi son yolculuğuna uğurlandı

    Hafik Hacı İzzet Örnek Merkez Camii'nde ikindi namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Torun'un cenazesi Hafik İlçe Mezarlığına defnedildi.

    Sivas ta kaza sonucu can veren itfaiye şoförü son yolculuğuna uğurlandı #2


    İlginizi Çekebilir

    Ücretsiz Borsa takip programını hemen indirin!
    MT5App

    Ücretsiz Borsa takip programını hemen indirin!

    Kartal'da iki sarhoş sevgili kavga etti
    İç Haber

    Kartal'da iki sarhoş sevgili kavga etti

    Adana'da 13 yaşındaki kızı zincire vurdular
    3. Sayfa

    Adana'da 13 yaşındaki kızı zincire vurdular

    Görüş Bildir