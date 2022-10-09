Sivas’ta, kaza yapan otomobil ikiye bölündü

Navruz köyü yakınlarda 2 otomobilin çarpışması ile meydana gelen kazada, 4 kişi yaralandı. Otomobillerden birinin, kazadan sonra 2 parçaya ayrıldığı görüldü.

Sivas’ın Yıldızeli ilçesine bağlı Navruz köyü yakınlarında, bilinmeyen bir nedenle kaza meydana geldi.

Kazada 2 otomobilden biri, çarpışmanın etkisi ile adeta 2 parçaya bölündü.

Yaralılardan birinin durumu kritik

İHA’nın haberine göre; 1’i ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı.

Yaralılar Sivas’taki hastanelere sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.