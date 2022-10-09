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Sivas’ta, kaza yapan otomobil ikiye bölündü
Navruz köyü yakınlarda 2 otomobilin çarpışması ile meydana gelen kazada, 4 kişi yaralandı. Otomobillerden birinin, kazadan sonra 2 parçaya ayrıldığı görüldü.
- 09.10.2022 - 16:56
Sivas’ın Yıldızeli ilçesine bağlı Navruz köyü yakınlarında, bilinmeyen bir nedenle kaza meydana geldi.
Kazada 2 otomobilden biri, çarpışmanın etkisi ile adeta 2 parçaya bölündü.
Yaralılardan birinin durumu kritik
İHA’nın haberine göre; 1’i ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı.
Yaralılar Sivas’taki hastanelere sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.