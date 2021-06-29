Euro
10.3992
0.28%
Dolar
8.7311
0.55%
Altın
494.81
-0.41%
Borsa
1.372
-0.12%
Bitcoin
312.639
4.11%
EXEN Coin
30.42
-0.91%
27ºC
İstanbul
Güneşli 27 C

    Sivas’ta kaza: Yaralanan 5 genç hastaneye kaldırıldı

    İçerisinde 5 genç bulunan araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile aydınlatma direğine çarptı. Yaralanan gençler hastaneye kaldırıldı.
    • İHA
    • 29.06.2021 - 17:45
    • Güncelleme : 29.06.2021 - 17:52
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Sivas’ta kaza: Yaralanan 5 genç hastaneye kaldırıldı

    Sivas’ta, Paşabahçe istikametinden kent merkezine seyir halinde olan sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybetti.

    Yoldan çıkan otomobil, aydınlatma direğine çarptı.

    Çevredeki vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi.

    Bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Gençlerin mezuniyet kepleri ve cübbeleri etrafa saçıldı.

    YOL TRAFİĞE KAPATILDI

    Kaza nedeni ile yol bir süre trafiğe kapatıldı.

    Sürücü ile yanındaki 4 yolcu kazayı yaralı olarak atlattı.

    Sivas’ta kaza: Yaralanan 5 genç hastaneye kaldırıldı VİDEO

    Sivas’ta kaza: Yaralanan 5 genç hastaneye kaldırıldı #1

    2 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

    Yaralılar, yapılan ilk müdahalelerin ardından hastanelere kaldırıldı.

    2 kişinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

    İNCELEME BAŞLATILDI

    Gençlerin, mezuniyet fotoğrafı çekiminden dönerken kaza yapmış olabilecekleri belirtildi.

    Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Sivas’ta kaza: Yaralanan 5 genç hastaneye kaldırıldı #2

    Sivas’ta kaza: Yaralanan 5 genç hastaneye kaldırıldı #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir