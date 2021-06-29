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- Sivas’ta kaza: Yaralanan 5 genç hastaneye kaldırıldı
Sivas’ta kaza: Yaralanan 5 genç hastaneye kaldırıldı
- İHA
- 29.06.2021 - 17:45
- Güncelleme : 29.06.2021 - 17:52
Sivas’ta, Paşabahçe istikametinden kent merkezine seyir halinde olan sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Yoldan çıkan otomobil, aydınlatma direğine çarptı.
Çevredeki vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi.
Bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Gençlerin mezuniyet kepleri ve cübbeleri etrafa saçıldı.
YOL TRAFİĞE KAPATILDI
Kaza nedeni ile yol bir süre trafiğe kapatıldı.
Sürücü ile yanındaki 4 yolcu kazayı yaralı olarak atlattı.
Sivas’ta kaza: Yaralanan 5 genç hastaneye kaldırıldı VİDEO
2 KİŞİNİN DURUMU AĞIR
Yaralılar, yapılan ilk müdahalelerin ardından hastanelere kaldırıldı.
2 kişinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
İNCELEME BAŞLATILDI
Gençlerin, mezuniyet fotoğrafı çekiminden dönerken kaza yapmış olabilecekleri belirtildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.