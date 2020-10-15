Sivas'ta kız öğrenciler arasında bıçaklı kavga

Sivas'ta lise öğrencisi Yağmur T., tartıştığı lise öğrencisi Nehir Z. tarafından bacağından bıçaklandı.

Sivas merkezdeki Mimar Sinan Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, daha önce aralarında tartışma yaşanan 14 yaşındaki Yağmur T. ile lise öğrencisi 15 yaşındaki Nehir Z., cadde üzerinde karşılaştı.

Aralarında sözlü tartışma çıkan 2 öğrenci, daha sonra kavga etmeye başladı.

BACAĞINDAN BIÇAKLADI

Nehir Z., yanında bulunan bıçakla Yağmur T.'yi sol bacağından bıçakladı. Bacağından yaralanan Yağmur T., ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Sivas Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Nehir Z. ise polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.













