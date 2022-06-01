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    Sivas'ta KKKA tedavisi gören 2 kişi kurtarılamadı

    Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle hastanede tedavi altında olan 2 kişi yaşamını yitirdi.
    • 01.06.2022 - 16:07
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    Sivas'ta KKKA tedavisi gören 2 kişi kurtarılamadı

    Havaların ısınmasıyla birlikte Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) vakaları artıyor.

    Özellikle kırsal alanlarda çiftçilikle uğraşanlar arasında görülen vakalar, Sivas'ta da artış gösterdi.

    AA'nın haberine göre Sivas'ın Doğanşar ilçesine bağlı Çatpınar köyünde çiftçilikle uğraşan Hasan Yuva, 5 gün önce rahatsızlanınca yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı.

    2 kişi hayatını kaybetti

    Buradan Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edilen ve KKKA şüphesiyle yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Yuva hayatını kaybetti.

    Yuva'nın cenazesinin yarın Çatpınar köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

    Öte yandan, Diyarbakır'dan koyunlarını otlatmak için Sivas'ın Divriği ilçesine gelen 53 yaşındaki Remzi Polat da rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı.

    Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisinde KKKA şüphesiyle tedavi altına alınan Polat kurtarılamacı

    Polat'ın cenazesi toprağa verilmek üzere Diyarbakır'a gönderildi.

    Sivas ta KKKA tedavisi gören 2 kişi kurtarılamadı #1


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