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    Sivas'ta KKKA yüzünden ölenlerin sayısı 3'e çıktı

    Divriği ilçesi Eğrisu köyünde hayvancılıkla uğraşan Kemal Kaymak tedaviye alındığı hastanede hayatını kaybetti.
    • 28.05.2022 - 17:58
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    Sivas'ta KKKA yüzünden ölenlerin sayısı 3'e çıktı

    Ormanlık alanlarda çoğalan ve enfekte gücü yüksek bir virüs olan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi, hayatımızı tehdit ediyor.

    Uzmanlar tarafından bu seneki vakaların daha sıkıntılı ve hızlı seyrettiği belirtilirken, Sivas’ta KKKA nedeniyle şu ana kadar 3 vaka görüldü.

    Vaka sayısı 3'e çıktı

    Divriği ilçesi Eğrisu köyünde hayvancılıkla uğraşan Kemal Kaymak, yüksek ateş şikâyeti ile Divriği Sadık Özgür Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Kurtarılamadı

    Doktorların Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle anestezi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Kaymak, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Yakınları tarafından teslim alınan Kaymak’ın cenazesi, Eğrisu köyünde toprağa verildi.

    Sivas ta KKKA yüzünden ölenlerin sayısı 3 e çıktı #1

     


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