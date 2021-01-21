Sivas'ta kumar oynayan 18 kişiye 37 bin TL ceza

Sivas'ta kumar oynayan 18 kişiye 37 bin TL ceza

Apartman dairesinin kahvehaneye dönüştürüldüğü mekanda kumar oynadığı tespit edilen 18 şüpheliye, 37 bin 118 TL para cezası verildi.

Emniyet, kumar oynayanlara yönelik operasyonlarını sürdürüyor.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, apartman dairesinde kumar oynandığı bilgisi üzerine arama emri çıkarıp, operasyon düzenlendi.

Baskında, kahvehaneye dönüştürülen dairede, 18 kişinin kumar oynadığı tespit edildi.

37 BİN 118 TL PARA CEZASI

Polis ekiplerince 18 kişiye 'maske ve sosyal mesafe ihlali'nden toplam 37 bin 118 TL ceza uygulanması için tutanak tutuldu.