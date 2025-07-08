Sivas'ta kuyuya düşen adamın yardımına itfaiye yetişti: Duygusal anlar

Sivas'ın Karşıyaka Mahallesi 5'inci Sokak'ta saat 15.00 sıralarında meydana gelen olayda yürekler ağızlara geldi.
Olayda, işitme engelli Adem Akar, dikkatsizlik sonucu bölgedeki 5 metrelik bir su kuyusuna düştü.
EKİPLER MERDİVEN KULLANARAK KUYUYA İNDİ
Durumu fark eden çevredekiler sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.
Kısa sürede olay yerine gelen Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri, Akar'ı kurtarmak için çalışma başlattı.
Merdiven kullanarak kuyuya inen ekipler, Akar'ı sıkıştığı yerden kurtardı.
İTFAİYE PERSONELİNE SARILDI
Adem Akar, kurtarılmasının ardından itfaiye personeline sarılıp ağladı.
Akar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Sivas Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Akar'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.