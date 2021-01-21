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    Sivas'ta kuzeninin vurduğu Gökay, hayatını kaybetti

    Kuzeninin oynadığı tüfeğin bir anda ateş alması sonucu göğsünden ağır yaralanan 8 yaşındaki Gökay Duran, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
    • DHA
    • 21.01.2021 - 18:03
    • Güncelleme : 21.01.2021 - 18:09
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    Sivas'ta kuzeninin vurduğu Gökay, hayatını kaybetti

    Sivas'ın Olukman köyünde çiftçilik yapan Osman-Emine Duran çiftinin oğlu Gökay Duran (8), kuzeni ile oynamak için dayısı Cengiz D.'nin evine gitti.

    İki kuzen, evde kimsenin olmadığı bir sırada Cengiz D.'ye ait ruhsatsız av tüfeği ile oynamaya başladı.

    TÜFEK ATEŞ ALDI, GÖKAY YARALANDI

    İddiaya göre çocuklardan O.D.'nin (10) yanlışlıkla tetiğine bastığı tüfek, ateş aldı.

    Tüfekten çıkan saçmalar, Gökay Duran’ın göğüs kısmına isabet etti. Silah sesi üzerine eve gelen yakınları, Duran’ı kanlar içerisinde buldu.

    KURTARILAMADI

    İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Gökay Duran, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

    Küçük çocuğun cansız bedeni, otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

    AİLESİ PERİŞAN OLDU

    Olayı duyarak hastaneye akın eden Gökay Duran’ın yakınları, gözyaşı döktü. Tüfeği ateşleyen kuzeni O.D. ise ifadesi alınmak üzere jandarmaya götürüldü.

    Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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