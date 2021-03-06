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    Sivas'ta lokanta bacasında başlayan yangın, apartmanın çatısına sıçradı

    Çatıyı kaplayan dumanı gören vatandaşların ihbarı üzerine ekipler, alevlere müdahale etti.
    • İHA
    • 06.03.2021 - 16:01
    • Güncelleme : 06.03.2021 - 16:06
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    Sivas'ta lokanta bacasında başlayan yangın, apartmanın çatısına sıçradı

    Sivas'ta bir lokantanın bacasında yangın çıktı.

    Yangın, saat 13.00 sıralarında Kangal ilçe merkezinde bir binada meydana geldi.

    Çatıdan duman çıktığını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

    LOKANTANIN BACASI NEDEN OLDU

    Olay yerine kısa sürede gelen ekipler, dumanlarla kaplanan çatıdaki yangına müdahale etti.

    Alevler, kontrol altına alındı. Yangına, apartmanın zemin katında bulunan lokantanın bacasının neden olduğu düşünülüyor.

    Sivas'ta lokanta bacasında başlayan yangın apartmanın çatısına sıçradı ViDEO

    Sivas ta lokanta bacasında başlayan yangın, apartmanın çatısına sıçradı #1

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