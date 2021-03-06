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- Sivas'ta lokanta bacasında başlayan yangın, apartmanın çatısına sıçradı
Sivas'ta lokanta bacasında başlayan yangın, apartmanın çatısına sıçradı
Çatıyı kaplayan dumanı gören vatandaşların ihbarı üzerine ekipler, alevlere müdahale etti.
- İHA
- 06.03.2021 - 16:01
- Güncelleme : 06.03.2021 - 16:06
Sivas'ta bir lokantanın bacasında yangın çıktı.
Yangın, saat 13.00 sıralarında Kangal ilçe merkezinde bir binada meydana geldi.
Çatıdan duman çıktığını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
LOKANTANIN BACASI NEDEN OLDU
Olay yerine kısa sürede gelen ekipler, dumanlarla kaplanan çatıdaki yangına müdahale etti.
Alevler, kontrol altına alındı. Yangına, apartmanın zemin katında bulunan lokantanın bacasının neden olduğu düşünülüyor.
Sivas'ta lokanta bacasında başlayan yangın apartmanın çatısına sıçradı ViDEO