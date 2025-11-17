Abone ol: Google News

Sivas'ta maden ocağında göçük

Sivas'ta bir maden ocağında meydana gelen göçüğün altında kalan 1 işçiyi kurtarmak için çalışma başlatıldı.

  • Sivas'ta bir maden ocağında göçük meydana geldi.
  • 66 yaşındaki işçi S.Y. toprak altında kaldı.
  • Kurtarma çalışmaları sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekiplerince sürdürülüyor.

Sivas’ın Divriği ilçesi Çaltı köyü mevkiinde bulunan bir maden ocağında göçük oluştu.

Göçük sırasında sahada çalışan 66 yaşındaki S.Y. toprak altında kaldı. Aynı vardiyada bulunan diğer işçilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda ekip yönlendirildi.

KURTARMA EKİPLERİNDEN MÜDAHALE

Sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri göçük altındaki işçiye ulaşmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

