Sivas'ta makinistler treni durdurup yangını söndürdü

Seyir halindeki trenin makinistleri, ormanlık alandaki ağaçların yandığını görünce treni durdurup, tüplerle müdahale ederek alevleri söndürdü.

Sivas'tan Malatya yönüne giden, 22018 sefer sayılı 4 Eylül Mavi Tren'in makinistleri, Hekimhan ilçesine 20 kilometre mesafedeki güzergahta bulunan ormanlık alandaki ağaçların tutuştuğunu fark etti.

Makinistlerden Raşit Ağzıtemiz, telsizden istasyon amirliğine bilgi vererek, orman yangınına müdahale edeceklerini belirtip, treni durdurdu.

ALEVLERE MÜDAHALE ETTİLER

Diğer makinist Halil İbrahim Karacan ise lokomotifte bulunan yangın söndürme tüpünü alarak, yeni başlayan ve küçük alanı etkilediği görülen yangına hemen müdahale etti.

Yangın söndürme tüpü bitince kalan kısımlara diğer tren görevlileri müdahale ederek, alevleri söndürdü.

KAMERAYA YANSIDI

Bu anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Söndürme çalışması sonrası trenle sefere devam edildi.

Makinistler treni durdurup, orman alanında yangını söndürdü VİDEO























