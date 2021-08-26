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- Sivas'ta manevra yapan yük treni raydan çıktı
Sivas'ta manevra yapan yük treni raydan çıktı
Manevra sırasında 2 vagonu raydan çıkan tren, 3 saatlik çalışmayla raya geri alındı.
- AA
- 26.08.2021 - 17:31
- Güncelleme : 26.08.2021 - 17:38
Sivas'tan Kayseri yönüne giden balast taşı yüklü tren, Sağır Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte manevra yaparken, vagonlarından ikisi kapaklarının açılması sonucu raydan çıktı.
EKİPLER MÜDAHALE ETTİ
Kaza nedeniyle Sivas-Kayseri demir yolu hattı ve Şarkışla-Sağır Mahallesi yolu trafiğe kapandı. Bilgi verilmesi üzerine il merkezinden Şarkışla ilçesine kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 3 saat süren çalışmasının ardından vagonlar yeniden raya taşındı.
Kapanan yol yeniden trafiğe açıldı.
Sivas'ta manevra yapan yük treni raydan çıktı VİDEO