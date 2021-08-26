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    Sivas'ta manevra yapan yük treni raydan çıktı

    Manevra sırasında 2 vagonu raydan çıkan tren, 3 saatlik çalışmayla raya geri alındı.
    • AA
    • 26.08.2021 - 17:31
    • Güncelleme : 26.08.2021 - 17:38
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    Sivas'ta manevra yapan yük treni raydan çıktı

    Sivas'tan Kayseri yönüne giden balast taşı yüklü tren, Sağır Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte manevra yaparken, vagonlarından ikisi kapaklarının açılması sonucu raydan çıktı.

    EKİPLER MÜDAHALE ETTİ

    Kaza nedeniyle Sivas-Kayseri demir yolu hattı ve Şarkışla-Sağır Mahallesi yolu trafiğe kapandı. Bilgi verilmesi üzerine il merkezinden Şarkışla ilçesine kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 3 saat süren çalışmasının ardından vagonlar yeniden raya taşındı.

    Kapanan yol yeniden trafiğe açıldı.

    Sivas'ta manevra yapan yük treni raydan çıktı VİDEO

    Sivas ta manevra yapan yük treni raydan çıktı #1

    Sivas ta manevra yapan yük treni raydan çıktı #2

    Sivas ta manevra yapan yük treni raydan çıktı #3

    Sivas ta manevra yapan yük treni raydan çıktı #4

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