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    Sivas'ta nesli tükenen boynuzlu engerek görüntülendi

    Nesli tehlike altında bulunan ve korunması gereken türler arasında yer alan Kafkas Boynuzlu Engereği kameralara takıldı.
    • İHA
    • 28.05.2021 - 11:20
    • Güncelleme : 28.05.2021 - 11:40
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    Sivas'ta nesli tükenen boynuzlu engerek görüntülendi

    Sivas’ın Hafik ilçesi Tozanlı vadisinde yayla evine giren Salih Özdemir ve yanındakiler, konaklamak için girdikleri evde ilginç bir yılanla karşılaştı.

    Özdemir’in cep telefonu ile görüntülediği yılanın, Dünya Doğayı Koruma Birliği (IUCN) sınıflamasında nesli tehlikeye yakın kategoride bulunan ve korunması gereken türler arasında yer alan Kafkas Boynuzlu Engereği olduğu anlaşıldı.

    Özdemir’in bir süre görüntülemeyi başardığı yılan daha sonra uzaklaşarak doğasında kayboldu.

    "EN ZEHİRLİ YILAN TÜRLERİNDEN"

    Salih Özdemir, bu yılanı görüntülemenin kolay olmadığını ifade ederek, “Yaylaya geziye çıkmıştık. Konaklayacağımız eve vardığımızda kapıyı açtığımda tam olarak eşiğin ön tarafından Kafkas Boynuzlu Engereğini gördüm. Yöremizde bilinen zehirli yılan türlerinden biri değil aslında. Fakat ben bildiğim için hemen uzaklaştım. Kendi imkanlarımızla onu dışarı çıkardık. Biraz inceledikten sonrada doğal yaşamına tekrardan kavuşturduk. Bu yılanı görüntülemek kolay bir olay değil. İnsanların gözüne görülmeyen yerlerde yaşarlar” dedi.

    Sivas'ta nesli tükenen boynuzlu engerek görüntülendi ViDEO

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