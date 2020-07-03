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    Sivas'ta oğlu kazada yaralanınca, caddeyi iple kapattı

    Acılı baba, oğlunun ağır şekilde yaralandığı trafik kazasının meydana geldiği caddeyi bir süre araç trafiğine kapatarak önlem alınmasını istedi.
    • AA
    • 03.07.2020 - 16:59
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    Sivas'ta oğlu kazada yaralanınca, caddeyi iple kapattı #1

    Sivas'ta dün meydana gelen kazada, Y.Ç. (62) yönetimindeki 58 T 0403 plakalı taksi, Abdulvahabi Gazi Caddesi Perşembe Pazarı Kavşağı'nda, kontrolden çıkarak önce kaldırımdaki yaya Metehan Özdemir'e, ardından da bir evin balkonuna çarparak durabilmişti.

    KOLU KOPTU

    Kazada kolu kopan ve Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan Metehan Özdemir'in tedavisi sürerken, baba Mehmet Özdemir harekete geçti.

    Başka evlatlar zarar görmesin diye tedbir istedi İZLE

    ARAÇ GEÇİŞİNE İZİN VERMEDİ

    Baba Özdemir ve bazı yakınları, söz konusu Abdulvahabi Gazi Caddesi'ne ip çekerek, bir süre araç geçişine izin vermedi.

    Bilgi verilmesi üzerine olay yerine gelen polisler, Özdemir'i ikna ederek eyleminden vazgeçirdi.

    Sivas'ta oğlu kazada yaralanınca, caddeyi iple kapattı #2

    KASİS İSTEDİ

    Özdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, araçların caddeden çok hızlı geçtiğini söyledi. Yolda sık sık kaza yaşandığını belirten Özdemir, caddeye hız kesici kasis konulmasını istedi.

    Evinin balkonuna araç çarpan Eyüp Durak ise caddede sık sık kazaların yaşandığını ifade etti.

    Sivas'ta oğlu kazada yaralanınca, caddeyi iple kapattı #3

    Sivas'ta oğlu kazada yaralanınca, caddeyi iple kapattı #4

    Sivas'ta oğlu kazada yaralanınca, caddeyi iple kapattı #5

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