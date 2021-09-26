Sivas'ta okul müdürüne darp

Şehit Adnan Saka Ortaokulu Müdürü Feryat Çevik, okul bahçesine araç park etmek isteyen E.G.'nin yumruklu saldırısına uğradı.

Sivas'ın İnönü Mahallesi'nde bulunan Şehit Adnan Saka Ortaokulu'nun müdürü Feryat Çevik, bahçeye aracını park etmek isteyen E.G.'yi uyarınca ikili arasında tartışma yaşandı.

MÜDÜRÜ HASTANELİK ETTİ

Tartışmanın alevlenmesiyle E.G., iddiaya göre 47 yaşındaki Çevik'e saldırdı. Yumruk darbesi ile burnundan yaralanan Çevik, sağlık ekiplerince Sivas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çevik'in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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GÖZALTINA ALINDI

Şüpheli E.G. de polis ekiplerince gözaltına alındı. Sivas Numune Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen E.G. ifadesi için polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.