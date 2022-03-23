Sivas'ta öldürdüğü kadına, evden kaçtı izlenimi vermeye çalıştı

Fatma Öz’ü öldürdükten sonra maden ocağına gömen B.M., maktule evden kaçmış izlenimi vermek için bavulunu ve çantasını cesedi gömdüğü yere götürerek yaktığını söyledi.

Sivas’ın Gürün ilçesinde geçtiğimiz nisan ayında, 40 gündür haber alınamayan Fatma Öz’ün yakınlarının kayıp başvurusunda bulunması üzerine polis ekipleri tarafından çalışma başlatılmıştı.

Çalışmalar neticesinde Öz’ün, gönül ilişkisi yaşadığı iddia edilen B.M. tarafından öldürülerek Kavak köyü yakınlarında bulunan eski mermer ocağına gömüldüğü anlaşılmıştı.

Tutuklanan B.M., bugün Sivas 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Kasten öldürme suçundan yargılanan B.M., ilk duruşmasına tutuklu bulunduğu Tokat T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

MAKTULÜN KENDİSİNDEN PARA İSTEDİĞİNİ İDDİA ETTİ

Sanık B.M., Fatma Öz ile yaklaşık 5 yıl önce tanıştığını, kendisine ilçede ev tuttuğunu söyledi. Öz’ün ihtiyaçlarını karşılamak için bazı zamanlar evine gittiğini söyleyen B.M., bir süre sonra tartıştıkları maktulün kendisinden para istediğini ve vermesi durumunda ilçeyi terk edeceğini söylediğini iddia etti.

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“BULUNAN SİLAHI TUTARAK GÖĞÜS KISMINA DAYADI VE 'BENİ ÖLDÜR' DİYE BAĞIRDI”

Sanık B.M. ifadesinde, şu sözleri kullandı:

“Arkadaşım M.F.A. ile Fatma Öz'ün aralarında bir ilişki olabileceğini düşündüm ve inkar ederlerse tabancayı görmeleri durumunda korkacaklarını düşündüm. Bu arada arkadaşım M.F.A. tabancayı görünce 'Bizi mi vuracaksın abi?' dedi. Tabancada bir mermi vardı ve onu da namluya sürerek şarjörü çıkarttım. Tabancanın boş olduğunu göstererek onları vurmak gibi bir niyetim olmadığını söyledim. Bu sırada M.F.A.'ya Fatma'yı götürmesini söyledim. Fatma bize hakaret ederek gitmek istemediğini söyledi. Aşağı doğru yürümeye başladı ve sakinleştirmek için peşinden gittim. Bu sırada belimdeki tabancanın düşeceğini düşünerek elime aldım. Fatma yanına gittiğimde elimde bulunan silahı tutarak göğüs kısmına dayadı ve 'beni öldür' diye bağırdı. Bu esnada tabanca ateş aldı.”

Paniğe kapıldığını, yaralanan Fatma Öz'ü aracının bagajında hastaneye götürmek istediğini anlatan sanık, maktulün yolda öldüğünü anlayınca bir yere gömdüğünü ve üzerini taşlarla kapattığını ifade etti.

CESEDİ BELİRLİ ARALIKLARLA KONTROL ETTİ

Sanık B.M., aralıklarla cesedi kontrol etmeye gittiğini, maktule evden kaçmış izlenimi vermek için ikamet ettiği evden bavulunu ve çantalarını aldığını, bunları cesedi gömdüğü bölgeye götürerek yaktığını söyledi.

Öz’ün cep telefonunu da gömdüğü bölgeye attığını anlatan sanık, cinayeti işlediğini polise anlatmayı çok kez düşündüğünü, ancak cesaret edemediğini, daha sonra ise aynı silahla intihar girişiminde bulunduğunu dile getirdi. Cinayeti bilerek ve isteyerek işlemediğini söyleyen sanık B.M., suçsuz olduğunu ileri sürerek beraatini talep etti.

Sanığın tahliye talebini reddeden mahkeme heyeti, duruşmayı 12 Mayıs'a erteledi.