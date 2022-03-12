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    Sivas'ta olimpik havuzda boğulan kadın yaşam mücadelesi veriyor

    Olimpik yüzme havuzunda yüzerken boğulma tehlikesi yaşayan 42 yaşındaki kadının, kaldırıldığı hastanede hayati riskinin bulunduğu bildirildi.
    • İHA
    • 12.03.2022 - 15:44
    • Güncelleme : 12.03.2022 - 15:46
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    Sivas'ta olimpik havuzda boğulan kadın yaşam mücadelesi veriyor

    Sivas’ın Gültepe Mahallesi'nde bulunan olimpik yüzme havuza giren E.Y. (42) isimli bir vatandaş, henüz açıklanmayan bir nedenle boğulma tehlikesi geçirdi.

    Çevredekiler tarafından havuzdan çıkartılan vatandaş için sağlık ekiplerinden yardım istendi.

    OLAY ANINDA MÜDAHALE

    Sağlık ekipleri, kalbi duran E.Y.’ye olay yerinde kalp masajı yaptı.

    E.Y. ambulansla Sivas Numune Hastanesine kaldırıldı.

    HAYATİ DURUMU KRİTİK

    E.Y.’nin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Sivas ta olimpik havuzda boğulan kadın yaşam mücadelesi veriyor #1

    Sivas ta olimpik havuzda boğulan kadın yaşam mücadelesi veriyor #2

    Sivas ta olimpik havuzda boğulan kadın yaşam mücadelesi veriyor #3


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