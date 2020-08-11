Kovalandığı kişilerden kaçan şahsa araba çarptı, metrelerce yükseğe fırlayan şahıs yere düştükten sonra bir de dayak yedi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sivas’ın Örtülüpınar Mahallesi İnönü Bulvarı üzerinde iki kişi tarafından henüz bilinmeyen bir nedenle kovalanan şahıs, bir anda yola fırladı.

Trafiğin aktığı sırada yola fırlayan şahsa, otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisiyle şahıs, metrelerce yüksekliğe fırladıktan sonra yere düştü. Yerde acılar içerisinde kıvranan şahıs, bir de kaçtığı iki kişi tarafından öldüresiye dövüldü.

O ANLAR

O anlar ise otomobil içerisinde sosyal medyada canlı yayın yapan bir kişi tarafından anbean kaydedildi.

Sivas’ta önce araba çarptı, sonra dayak yedi VİDEO