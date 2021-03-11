Euro
8.9108
-0.5%
Dolar
7.4333
-0.95%
Altın
414.92
-0.2%
Borsa
1.566
0.08%
Bitcoin
424.804
0.29%
EXEN Coin
15.30
-2.79%
7ºC
İstanbul
Çok bulutlu 7 C

    Sivas'ta operatör göçük altında kaldı

    Sivas’ın Zara ilçesinde, taş ocağında meydana gelen toprak kayması sonucu göçük altında kalan iş makinesi operatörü kurtarıldı.
    • İHA
    • 11.03.2021 - 16:15
    • Güncelleme : 11.03.2021 - 16:34
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Sivas'ta operatör göçük altında kaldı

    Sivas’ın Zara ilçesi Kaplan köyü Çotuklar mevkisinde Geminbeli Tüneli inşaatında çalışan 32 yaşındaki Ömer Civelekoğlu’nun kullandığı iş makinesi, yakındaki bir taş ocağından malzeme alırken toprak kayması sonucu göçük altında kaldı.

    Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye AFAD, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine yönlendirildi.

    GÖÇÜK ALTINDAN ÇIKARILDI

    Kurtarma ekipleri, uzun süren çalışmanın ardından iş makinesinin içinden Civelekoğlu’nu göçük altından çıkarttı.

    Zara Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Civelekoğlu’nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Sivas'ta operatör göçük altında kaldı VİDEO

    Sivas ta operatör göçük altında kaldı #1

    Sivas ta operatör göçük altında kaldı #2

    Sivas ta operatör göçük altında kaldı #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir