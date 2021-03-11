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Sivas'ta operatör göçük altında kaldı
Sivas’ın Zara ilçesinde, taş ocağında meydana gelen toprak kayması sonucu göçük altında kalan iş makinesi operatörü kurtarıldı.
- İHA
- 11.03.2021 - 16:15
- Güncelleme : 11.03.2021 - 16:34
Sivas’ın Zara ilçesi Kaplan köyü Çotuklar mevkisinde Geminbeli Tüneli inşaatında çalışan 32 yaşındaki Ömer Civelekoğlu’nun kullandığı iş makinesi, yakındaki bir taş ocağından malzeme alırken toprak kayması sonucu göçük altında kaldı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye AFAD, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine yönlendirildi.
GÖÇÜK ALTINDAN ÇIKARILDI
Kurtarma ekipleri, uzun süren çalışmanın ardından iş makinesinin içinden Civelekoğlu’nu göçük altından çıkarttı.
Zara Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Civelekoğlu’nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Sivas'ta operatör göçük altında kaldı VİDEO