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    Sivas'ta ormanda kaybolduğunu ihbar eden kız şehir merkezinde bulundu

    Sivas'ta ormanlık alanda kaybolduğunu ihbar ettikten sonra kendisine ulaşılamayan Esra Yıldız, şehir merkezinde bulundu. Yıldız geceyi nerede geçirdiği sorularına yanıt vermedi.
    • DHA
    • 12.11.2021 - 09:12
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    Sivas'ta ormanda kaybolduğunu ihbar eden kız şehir merkezinde bulundu

    Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı İğnebey köyündeki evinden bir arkadaşıyla buluşacağını söyleyerek ayrılan Esra Yıldız, geri dönmeyince ailesi durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

    Ekipler arama hazırlığı yaparken Esra Yıldız, dün saat 21.45 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak kent merkezindeki Kardeşler Tepesi'nde bulunan ormanda yolunu kaybettiğini ve çok üşüdüğünü belirterek ihbarda bulundu.

    EKİPLER GECE ARAMA BAŞLATTI

    Bir süre sonra Esra Yıldız'ın telefonuna ulaşılamaması üzerine bölgeye jandarma, polis ve AFAD ekipleri yönlendirildi.

    Ayrıca İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Akrep-120 Komando Timi de arama çalışmalarına katıldı.

    Gece görüşlü dronla yapılan aramalarda ormanlık alanda Yıldız'ın izine rastlanılamadı.

    Sivas ta ormanda kaybolduğunu ihbar eden kız şehir merkezinde bulundu #1

    KÖPRÜ ÜZERİNDE GÖRÜLDÜ

    Sabah saatlerinde Sivas Cumhuriyet Üniversitesi yakınlarında bulunan Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'ndaki köprüde bir kız çocuğunun olduğu ihbarı üzerine ekipler bölgeye gitti.

    Kız çocuğunun Esra Yıldız olduğu anlaşıldı. Köprü üzerinde bekleyen Yıldız, ekiplerin kısa süren ikna çabası sonrası alındı.

    Sivas ta ormanda kaybolduğunu ihbar eden kız şehir merkezinde bulundu #2

    SORULARA CEVAP VERMEDİ

    Yıldız, Sivas Numune Hastanesi'ne götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi. Hastaneye girerken Yıldız'ın ağladığı görüldü. Yıldız, geceyi nerede geçirdiği sorularına cevap vermedi.

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    Sivas ta ormanda kaybolduğunu ihbar eden kız şehir merkezinde bulundu #10

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