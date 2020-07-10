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    Sivas'ta otomobil beton direğe çarptı: 1 ölü

    Sürücünün çalıştığı fabrikadaki gece vardiyasından döndüğü belirlenirken, olay yerine gelen arkadaşları gözyaşları döktü.
    • AA
    • 10.07.2020 - 09:53
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    Sivas'ta otomobil beton direğe çarptı: 1 ölü

    Teyfik Öğütlüoğlu (43) yönetimindeki 58 AK 572 plakalı otomobil, Sivas Necmettin Erbakan Bulvarı'nda kontrolden çıkarak yol kenarındaki beton elektrik direğine çarptı.

    Kazada otomobilde sıkışan sürücü, olay yerinde yaşamını yitirdi.

    Öğütlüoğlu'nun cenazesi, Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

    GECE VARDİYASINDAN DÖNERKEN KAZA YAPTI

    Kentteki bir fabrikada çalıştığı ve gece vardiyasından evine döndüğü öğrenilen Öğütlüoğlu'nun bazı iş arkadaşları, olay yerinde gözyaşlarına hakim olamadı.

    Sivas'ta otomobil beton direğe çarptı: 1 ölü #1

    Sivas'ta otomobil beton direğe çarptı: 1 ölü #2

    Sivas'ta otomobil beton direğe çarptı: 1 ölü #3

    Sivas'ta otomobil beton direğe çarptı: 1 ölü #4

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