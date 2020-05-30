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    Sivas'ta otomobil şarampole devrildi

    Kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
    • DHA
    • 30.05.2020 - 12:20
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    Sivas'ta otomobil şarampole devrildi

    Sivas'ın Gürün ilçesinde, Deniz Tan'ın kullandığı 34 CNK 799 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi.

    4 YARALI

    Kazada, sürücü Tan ile beraberinde bulunan Osman Tan, Hüseyin Tan ve Hanım Tan yaralandı. İhbar üzerine ise kaza yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

    Yaralılar, ambulanslarla Gürün Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

    Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

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